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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب الثقافة في الجوف ينظم ندوة ثقافية بذكرى الاستقلال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ الجوف
نظم مكتب الثقافة بالجوف" السبت" ندوة ثقافيه بمناسبة الذكرى الـ 30 من نوفمبر الخالدة، بحضور 50 مشارك ومشاركة.
وخلال افتتاح الندوة، رحب مدير عام مكتب الثقافة بالمحافظة الأستاذ شرف محمد العكة، بالمشاركين في الندوة مستعرضا المحطات التاريخية لذكرى الـ 30 من نوفمبر الخالدة.
وألقيت في الندوة ورقتين الأولى للمدرب والخبير الإداري عمر سالم دومان تحدث فيها عن مراحل النضال الوطني التي سبقت ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر ووصولا إلى الـ 30 من نوفمبر من العام 1967م ذكرى رحيل آخر جندي بريطاني من جنوب اليمن الحبيب.
وتحدث الشيخ محمد أبو حليقة، في الورقة الثانية عن دور المرأة اليمنية وإسهاماتها في النضال الوطني ضد الرجعية والإمامة والاستعمار البريطاني البغيض
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