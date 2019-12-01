تعرف على درجات الحرارة لبعض المدن خلال الـ24 ساعة القادمة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" درجات الحرارة لبعض المدن اليمنية خلال الـ24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى:

صنعاء: العظمى 22 الصغرى 04 المحسوسة 03 عدن: العظمى 30 الصغرى 23 تعز: العظمى 26 الصغرى 10 المكلا: العظمى 30 الصغرى 22 الحديده: العظمى 30 الصغرى 24 سيئون: العظمى 29 الصغرى 11 سقطرى: العظمى 29 الصغرى 23 ذمار: العظمى 21الصغرى 02 المحسوسة01 اب: العظمى 24 الصغرى 07 Advertisements الغيظه: العظمى 31 الصغرى 20 الكود: العظمى 30 الصغرى 23 عتق: العظمى 26 الصغرى 11 مأرب: العظمى 28 الصغرى 11 صعده: العظمى 23 الصغرى05 المحسوسة04 المحويت: العظمى 22 الصغرى 10 عمران: العظمى 21الصغرى 04 المحسوسة 03 جبل النبي شعيب: العظمى 17 الصغرى 00 المحسوسة 01- المخاء: العظمى 30 الصغرى 22 الجوف: العظمى 27 الصغرى 09 حجة: العظمى 21 الصغرى 10 البقع: العظمى 27 الصغرى 09 السدة: العظمى 22 الصغرى 06

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