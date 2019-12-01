وفاة مدرس بجامعة صنعاء بعد أيام على خروجه من سجن للمليشيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

توفي الدكتور عبدالكريم القباطي الاكاديمي في جامعة صنعاء اليوم وذلك بعد أيام من خروجه من سجن مليشيا الحوثي في صنعاء.



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وذكرت مصادر مقربة من الدكتور القباطي أنه توفي متأثرا بعمليات تعذيب الوحشية التي تعرض لها القباطي في سجون المليشيا بالامن القومي.

وأفرجت المليشيا قد افرجت عن القباطي مؤخرا بعد اعتقاله من قبل مشرف الحوثيين في وزارة الصحة بصنعاء وإخفائه قسريا.

وأكدت المصادر أن المليشيا أفرجت عن القباطي وهو في حالة صحية سيئة الامر الذي تفاقمت صحته وادت الى وفاته.