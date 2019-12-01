المليشيا تختطف جنودا وضباطا في صنعاء بعد اختفاء "آلي" الصريع طه المداني من المتحف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 ذكرت مصادر محلية أن مليشيات الحوثيين اعتقلت 15 جنديا وضابطا من المكلفين بحراسة المتحف الحربي بميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء.

Advertisements ووفق المصادر فإن المليشيات اعتقلت حراسة المتحف الحربي جراء اختفاء كلاشنكوف الصريع طه المداني من داخل المتحف بعد أن أدرجت المليشيات مستلزمات المداني العسكرية ضمن التراث الحربي. وأشارت المصادر إلى أن مليشيات الحوثي اقتادت حراسة المتحف الحربي إلى السجن لإجراء التحقيقات عن اختفاء آلي المداني. يشار إلى أن مليشيا الحوثي، صادرت تمثال الملك الحميري "ذمار" من المتحف الحربي بصنعاء، ووضعت مكانه "زمزمية" القحوم و"بندق" طه المداني

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