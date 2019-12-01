شكرا لبحثكم عن خبر يتلقون العلاج سرا.. إصابة عشرات الوزراء والعسكريين والمسؤولين في صنعاء بأمراض نفسية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف إخصائيون نفسانيون في صنعاء، عن إصابة عشرات الوزراء والعسكريين والمسؤولين في الآونة بأمراض نفسية.

وأكدوا لـ"المشهد اليمني" أن نسبة الأمراض النفسية في السنوات الأخيرة، ازدادت بنسبة 60 في المائة بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة الناتجة عن انقلاب مليشيا الحوثي، لكن المصابين بها يتلقون العلاج سرا.

واشاروا الى ارتفاع المصابين بصدمات نفسية بسبب الحرب أو القصف، ما يؤدي الى عدم تقبل الواقع الذي يعيشون فيه والأوضاع الاقتصادية التي يمرون بها.

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وأوضحوا بأن الفئة الأكثر إصابة بالأمراض النفسية هم كبار مسؤولي الدولة والضباط والتربويين، كما أن الشباب من سن 14 سنة فما فوق يصابون بأمراض نفسية.

وتسبب انقلاب المليشيا في إحداث شروخ اجتماعية ونفسية في المجتمع اليمني، نتج عنها أسوأ أزمة انسانية في التاريخ.