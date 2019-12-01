شكرا لبحثكم عن خبر زينبيات الحوثي في مجالس النساء للتنصت على اخبار انصار ”صالح” وانتفاضة ”2 ديسمبر” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقدت قيادات الحوثي ،اليوم السبت، اجتماعات متفرقة مع الشرطة النسائية أو ما يسمى بالزينبيات، في عدد من الأحياء والحارات في العاصمة صنعاء ،ضمن حملة مواجهة أية تحركات شعبية تقودها النساء، بالتزامن مع ذكرى انتفاضة الثاني من ديسمبر ،التي قادها الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وانتهت بمقتله.

وأكدت مصادر محلية ،للمشهد اليمني ،أن قيادات الحوثي دعت الزينبيات إلى مزيد من اليقظة والحذر، خلال الأيام القادمة، وقامت بإعطائهن عدد من الإرشادات، وحثهن على حضور مجالس النساء والمناسبات المختلفة في عدد من أحياء وحارات العاصمة صنعاء، للتنصت على أحاديثهن والتبليغ على أية تحركات أو خروج لمسيرات تقودها نساء صنعاء أو أنصار الرئيس الراحل.

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وأضاف المصدر ،أن الحوثيين يخشون خروج النساء ، كما حدث أثناء خروجهن بتظاهرة للمطالبة بجثمان الرئيس الراحل في التحرير ،والسبعين ويوم ميلاده برفقة القيادية المؤتمرية، فائقة السيد، والتي قوبلت بالقمع والضرب ،ومورس ضدها جميع أشكال الانتهاكات بحق المرأة اليمنية .

هذا وسجلت المرأة اليمنية مواقف وطنية شجاعة وهي تتصدى للمليشيات بكل قوة ودون خوف،في الوقت الذي فضل الكثيرين الصمت خشية العقاب والإرهاب الذي مارسته الجماعة بحق المناهضين لمشروعها وسلطتها القمعية،الأمر الذي احدث رعبآ في أوساط الحوثيين، وزرعت بداخلهم حالة من الخوف والترقب لأي خطوات قادمة تتزعمها النساء الحرائر في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتهم.