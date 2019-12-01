شكرا لبحثكم عن خبر مصدر بكهرباء عدن : تزويد محطات الكهرباء بألف طن من مادة الديزل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء عن تزويد محطات توليد الكهرباء في عدن بألف طن من مادة الديزل من خزانات شركة النفط.

وقال المصدر إنه سيتم ضخ ألف طن أخرى غداً الأحد أيضاً، لافتاً إلى أنه يجري استكمال الإجراءات لدخول باخرة إلى ميناء عدن تحمل على متنها 47 ألف طن متري من الديزل.

وأوضحت مصادر أخرى، أن هناك باخرة تحمل قرابة 45 ألف طن من مادة المازوت ستصل نهاية الشهر الجاري، على أن تتم عملية التفريغ مطلع شهر ديسمبر القادم.