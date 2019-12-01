شكرا لبحثكم عن خبر وفاة مدرس في جامعة صنعاء بعد أيام من خروجه من سجون الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي الدكتور عبدالكريم القباطي الاكاديمي في جامعة صنعاء اليوم وذلك بعد أيام من خروجه من سجن مليشيا الحوثي في صنعاء.



وقال أقارب الدكتور القباطي أنه توفي متأثرا بعمليات تعذيب الوحشية التي تعرض لها القباطي في سجون المليشيا بالامن القومي.

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وكانت المليشيا قد افرجت عن القباطي مؤخرا بعد اعتقاله من قبل مشرف الحوثيين في وزارة الصحة بصنعاء وإخفائه قسريا.

وقد افرجت المليشيا عن القباطي وهو في حالة صحية سيئة الامر الذي تفاقمت صحته وادت الى وفاته.