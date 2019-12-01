شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غارات جوية على أهداف للمليشيا في محافظة عمران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ عمران قصفت مقاتلات التحالف العربي، في وقت متأخر من مساء أمس، أهدافا للمليشيا في محافظة عمران شمالي اليمن.

Advertisements وذكرت مصادر محلية أن المقاتلات الحربية التابعة للتحالف هاجمت أهدافا عسكرية للمليشيا في منطقة "الجبل الأسود" التابعة لمديرية حرف سفيان شمالي المحافظة. ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي يعتقد أنه طال صواريخ حوثية. هذا وتتعرض تجمعات ومواقع المليشيا في المحافظات الخاضعة لسيطرتها لقصف جوي بشكل شبه يومي منذ العام 2015

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غارات جوية على أهداف للمليشيا في محافظة عمران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.