شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر تحديث لأسعار الصرف في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف العملات في كل من صنعاء وعدن اليوم الأحد، كانون الأول 01، 2019:

صنعاء أسعار الشراء الدولار الأمريكي: 579 الريال السعودي: 152.6 أسعار البيع الدولار الأمريكي: 581 Advertisements الريال السعودي: 153 عدن أسعار الشراء الدولار الأمريكي: 589 الريال السعودي: 155 أسعار البيع الدولار الأمريكي: 592 الريال السعودي: 155.5

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آخر تحديث لأسعار الصرف في صنعاء وعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.