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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر تحديث لأسعار الصرف في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف العملات في كل من صنعاء وعدن اليوم الأحد، كانون الأول 01، 2019:
صنعاء
أسعار الشراء
الدولار الأمريكي: 579
الريال السعودي: 152.6
أسعار البيع
الدولار الأمريكي: 581
الريال السعودي: 153
عدن
أسعار الشراء
الدولار الأمريكي: 589
الريال السعودي: 155
أسعار البيع
الدولار الأمريكي: 592
الريال السعودي: 155.5
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