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آخر تحديث لأسعار الصرف في صنعاء وعدن

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اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر تحديث لأسعار الصرف في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

آخر تحديث لأسعار الصرف في صنعاء وعدن

الخليج 365 ـ صنعاء

فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف العملات في كل من صنعاء وعدن اليوم الأحد، كانون الأول 01، 2019:

 

 

 

صنعاء

 

أسعار الشراء

 

الدولار الأمريكي: 579

 

الريال السعودي: 152.6

 

 

 

أسعار البيع

 

الدولار الأمريكي: 581

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الريال السعودي: 153

 

 

 

عدن

 

أسعار الشراء

 

الدولار الأمريكي: 589

 

الريال السعودي: 155

 

 

 

أسعار البيع

 

الدولار الأمريكي: 592

 

الريال السعودي: 155.5

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