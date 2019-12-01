شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة ...القبض على عدد من المسؤولين اليمنيين بتهم الفساد وتحويلهم للتحقيق "لن تصدق من هم" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

جديد "الخليج 365"

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لقت الأجهزة الأمنية بمحافظة شبوة، اليوم السبت، القبض على مسؤولين محليين اثنين بمديرية الروضة بتهمة التورط في قضايا فساد وعرقلة أحد المشروعات الاستثمارية الهامة في المحافظة.

يأتي ذلك عقب صدور قرار بإقالتهم برفقة مسؤول ثالث من محافظ المحافظة محمد صالح بن عديو، وإحالتهم على وجه السرعة للتحقيق.

وقضى قرار المحافظ بإقالة بإقالة مديري عموم الهيئة العامة للبيئة نايف مسعد ومدير الهيئة العامة للمساحة والأراضي والعقارات بمديرية الروضة حامد بن فهيد بتهمة عرقلة أحد المشروعات الاستثمارية الهامة للقطاع الخاص بالمحافظة في مجال الزيوت.

وقالت مصادر خاصة لـ"يمن برس" إن الأجهزة الأمنية بشبوة تمكنت من القبض على اثنين من المسؤولين المقالين وايداعهم السجن وتجري متابعة المسؤول الثالث وهو مدير الهيئة العامة للأراضي بمديرية الروضة احمد بن موسى.

وحذر محافظ المحافظة وفق المصادر كافة مدراء الوحدات الادارية بالمحافظة، من ارتكاب مثل هذه الممارسات التي تعد من جرائم محاربة الاقتصاد الوطني وتقضي بإنزال أقصى العقوبات على من يثبت تورطهم فيها .