شكرا لقرائتكم خبر عن تخلص من الشيب نهائياً باستخدام الشاي! (الطريقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعتبر طريقة علاج الشيب المبكر بالشاي من أكثر الطرق التي أثبتت فعاليتها في الفترة الماضية، حيث أن الشعر الأبيض وخاصة عند النساء عندما يظهر مبكرًا يسبب الكثير من الأرق والضيق.

علاج الشيب المبكر بالشاي

جديد "الخليج 365"

Advertisements

هناك الكثير من العوامل التي تتسبب في توقف الميلانين والتسبب في ظهور الشعر الأبيض، ومن بينها العوامل الوراثية وسوء التغذية والاضطرابات الهرمونية، بالإضافة إلى القيام باستخدام أدوات التصفيف الغير مناسبة، وهناك بعض الأمراض التي تتسبب في الشيب المبكر من بينها اضطرابات الغدة الدرقية والتهاب الجيوب الأنفية ونزلات البرد المزمنة.

يلجأ الأفراد عند ظهور الشيب إلى استخدام صبغات الشعر التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة، وهذا يزيد من حجم المشكلة أكثر وأكثر لأنه يسبب أضرار لفروة الرأس، وزيادة نسبة الشيب في الشعر في كل مرة، ولكن الوصفات الطبيعية تساعد بصورة إيجابية في التخلص من المشكلة دون أي آثار جانبية.

الشاي الأسود للتخلص من الشيب

يُساعد الشاي الأسود على التخلص من الشيب نهائيًا، وجعل لون الشعر غامق جدًا بالإضافة إلى تنعيمه، ويمكن تحضيره عن طريق غلي معلقتين من الشاي في كوب من الماء، ووضع معلقة صغيرة من الملح عليهم ثم تركه حتى يبرد ووضعه على الرأس والشعر وتركه لفترة تتراوح ما بين 15/20 دقيقة، ثم القيام بغسل الشعر بالماء البارد دون استخدام الشامبو، ويمكن تكرار الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع لضمان التأكد من إنهاء مشكلة الشيب دون عودة مرة أخرى.

