شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لاول مرة ننشر لكم وثيقة اتفاق الرياض الأصلية.. تعرف على البند التاسع الذي كان غائبا عن الجميع... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحصل موقع " الاتحاد نت " على النسخة الاصلية من وثيقة اتفاق الرياض التي تنشر لأول مرة وتظهر هذه الوثيقة الأصلية ماكان غائباً على البعض في الفقرة الاخيرة من البند 9 والذي يؤكد على التالي :

ويعتبر الاتفاق بمقدمته وبنوده وملحقاته الثلاثه وحدة واحدة لا تتجزأ . وكان قد تم التوقيع على اتفاق الرياض مطلع هذا الشهر في الخامس من نوفمبر بين كل من ممثل الحكومة، نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، وممثل المجلس الانتقالي الجنوبي ناصر الخبجي . جديد "الخليج 365" Advertisements

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