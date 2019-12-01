شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : فيصل القاسم ينشر صورة محرجة لـ رئيس عربي وهو يتعرض للإهانة على أيدي حراس حاكم أجنبي.. لن تصدق... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصل الإعلامي السوري فيصل القاسم تدويناته الانفعالية معترضا على اتهام المعارضين العرب بالخيانة والعمالة.

ونشر الإعلامي فيصل القاسم عبر حسابه بتويتر صورة لرئيس النظام السوري بشار الأسد أثناء قيام حرس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنعه من التقدم .



وقال "القاسم" تعليقا على الصورة: "يا بشار الاسد... قبل ان تتهم معارضيك بالخيانة والعمالة للخارج... بشرف أمك فقط باوع.. انظر الى هذه الصورة".

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وأضاف: "في أعماق أعماقهم...أكاد أسمع الطواغيت العرب الذين بقوا في السلطة بقوة الدعم الأمريكي والروسي...يا ريت نهرب بفلوسنا ونعيش في أي مكان في العالم بعيداً عن بلادنا وشعوبنا.. الزمن الأول تحول رغم كل القمع والضغط.. صدقوني الجنرالات الكلاب الحاكمون مرعبون في أعماقهم ويريدون الخلاص والهرب".

وفي سياق مقارب، انفعلآ القاسم و وجه انتقادات لاذعة لعدد من القادة السياسيين في الوطن العربي.

وقال القاسم في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "شعوب يضحك عليها رجل أخوث يلبس عباءة دينية لا يستطيع التمييز بين خرطوم الماء والثعبان ويحتاج عشرين عاماً كي يصبح حماراً..كيف لهذه الشعوب أن تبني مجتمعات حديثة وتغير أنظمتها البالية وتلحق بركب الحضارة والتقدم؟ ثم تسألون لماذا يحكمنا هذا الأبله أو ذاك الجحش أو ذاك المعتوه؟ لك الـ خ".

وكان "القاسم" قد شن في وقت سابق هجوما شرسا على مجموعة من المشاهير واصفا إياهم بأوصاف محرجة.

وقال "القاسم" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "كل القومجيين والبعصيين والمقاومجيين من سياسيين وفنانين وكتاب وإعلاميين لبنانيين ممن صفقوا لبشار الأسد وهو يذبح السوريين ويستدعي كل كلاب الأرض للقضاء على الثورةالسورية.كل هؤلاء المنافقين يصفقون الآن للانتفاضة اللبنانية...هل هناك ثورة حلال وثورة حرام يا أولاد الستين ألف صرماية؟".

وأضاف: "ألا تلاحظون أن أغلب الأنظمة التي وقفت معا بشار الأسد قد انتفض شعبها ضدها وبعضها سقط والبعض الآخر على شفة حفرة. السودان الجزائر ولبنان ونحوهم".

فيصل القاسم

✔@kasimf

يا بشار الاسد... قبل ان تتهم معارضيك بالخيانة والعمالة للخارج... بشرف أمك فقط باوع.. انظر الى هذه الصورة

آآآ

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يا بشار الاسد... قبل ان تتهم معارضيك بالخيانة والعمالة للخارج... بشرف أمك فقط باوع.. انظر الى هذه الصورة pic.twitter.com/3nv9loKh1a — فيصل القاسم (@kasimf) November 19, 2019

آآآ