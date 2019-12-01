شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : انقلاب مفاجئ يستهدف الرئيس هادي ومواقع تنشر تفاصيل خطيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في موقف مفاجئ وصادم للرئاسة اليمنية وجه الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد جميح، تساؤلات للرئيس عبدربه منصور هادي حول الاوضاع السياسية في البلاد، في ذكرى 30 نوفمبر.

وكتب جميح في تغريدة له على "تويتر": "أخي الرئيس عبدربه منصور هادي: للسنة الرابعة تخاطب شعبك من خارج التراب الوطني".

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وأضاف متسائلاً: "هل ترى أن هذا وضع طبيعي؟ هل تعتقد ان شعبك راضٍ عنك؟ هل أنت راضٍ عن نفسك؟".

واختتم جميح تغريدة بالقول: "مجرد تساؤلات على هامش الذكرى الثانية والخمسين لعيد جلاء الاستعمار البريطاني عن جنوب البلاد...كل عام... هل أقول: واليمن بخير؟!".

وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرعلى حملة الاخوان ضد الرئيس هادي وبايعاز مباشر من علي محسن الاحمر ودلل المراقبون على ذلك من خلال ما الهجوم الذي تشنه مواقع الاخوان مأرب برس والمصدر وهنا عدن ضد الرئيس هادي والسعودية