ورد للتو...معين عبدالملك في خطر ومحافظ شبوة يمهلة "ساعات" ومصدر رئاسي يكشف تفاصيل مايحدث "

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عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر بالسلطة المحلية في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، أن المحافظ "محمد صالح بن عديو" أمهل حكومة معين عبد الملك 48 ساعة لإخراج مستخلصات المحافظة من وزارة المالية مالم سيتم إيقاف تصدير النفط.

جديد "الخليج 365" Advertisements ووفق المصدر، فقد وجه رئيس الحكومة بصرف مخصصات شركة "أجريكو" وديزل كهرباء شبوة، إلا أن وزير المالية سالم بن بريك يعرقل عملية الصرف.

وحمل المصدر حكومة معين ووزير المالية سالم بن بريك كامل المسؤولية جراء مماطلته في صرف مستخلصات محافظة شبوة. وأوقفت شركة الطاقة "أجريكو" عمل محطاتها، منذ أيام، بسبب عدم استلام مخصصاتها المالية ما جعل سكان المحافظة يعيشون في ظلام منذ خمسة أيام.

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