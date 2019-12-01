شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اشتعال النيران وانهيار عدد من المباني في مكة المكرمة وهروب المواطنين وسط الشوارع ووزارة... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضح المتحدث الرسمي للادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المقدم نايف الشريف أنه وفي تمام الساعة الخامسة والدقيقة العشرون من يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر ربيع الثاني ورد بلاغ مفاده وقوع حادث انهيار لمنزل بحي الشرائع.

وأبان ” الشريف ” أن الحادث كان عبارة عن حدوث انهيار للواجهة الامامية والجانبية للدور الأول من مبنى مكون من دورين ناجم عن حدوث اشتعال لحظي لسحابة غاز نتيجة تشبع كامل المحيط الداخلي بغاز البيوتان (غاز الطبخ) ادى لوفاة شخص كان متواجد بداخل المنزل وتضرر مبنى مجاور بأضرار بسيطة وعدد(3) سيارات كانت متوقفة امام المبنى موقع الحادث.

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وأكد المتحدث الرسمي أن فريق التحقيق بالإدارة باشر استكمال اجراءات التحقيق بالتعاون مع المختصين ويهيب الدفاع المدني بضرورة التأكد من سلامة تمديدات مواقد الغاز، بصورة دورية وفحصها وصيانتها بصورة دورية.

كما نبه الدفاع المدني على ضرورة إغلاق مصادر اشعال الغاز قبل ترك المنزل او الذهاب للنوم مع العمل علي تركيب مانع تسرب للغاز وعند ملاحظة أي تسرب للغاز يجب تهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب وابعاد أي مصدر قابل للاشتعال من الموقع راجين من الله السلامة للجميع.