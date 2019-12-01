شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اعلان جديد وهام صادر عن مكتب الهجرة والجوازات السعودية حول المدة المسموح بها لدخول المملكة... والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكدت المديرية العامة للجوازات أن يمكن لحاملي تأشيرة الخروج والعودة الدخول إلى أراضي المملكة حتى نهاية آخر يوم من سريان صلاحية التأشيرة .
جاء ذلك في رد سريع على أحد المقيمين الذي سافر بتأشيرة خروج وعودة .
جديد "الخليج 365"
وجاء في سؤاله : أنا في اليمن وعندي تأشيرة خروج وعودة لمده 4اشهر ما ادري كم المده المتبقيه لي .. ، لترد عليه ” الجوازات ” .
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