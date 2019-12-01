شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماحدث ...لقاء بين فتاة مغتصبه ومغتصبها امام المحكمة وتبادل للأدوار بينهم " شاهد الفيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثق مقطع فيديو لحظة مواجهة الفتاة الإيزيدية أشواق حجي، لمغتصبها الداعشي المعتقل في السجون العراقية، بعدما تبادلا الأدوار.

وبدت الفتاة في مقطع الفيديو تبكي بحرقة بعد أن ملأت الدموع عينيها وفاضت، وسألته:” لماذا حطمت أحلامي وكسرت قلبي؟ حيث تعرضت على يده لأقسى أنواع الانتهاكات الجسدية والنفسية.

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وقالت حجي لمغتصبها أثناء مواجهته:”دمرت حياتي.. كان عمري 14 عاماً عندما اغتصبتني، مارست بحقي أبشع أنواع الظلم، كنت بعمر أبنائك، سرقت أحلامي، اليوم دورك عيش الظلم والقهر والوحدة”، وفي النهاية أغمي علي أشواق وسقطت أرضا.

وأظهر المقطع الداعشي وهو عراقي الجنسية، مطأطئ الرأس، بقي هكذا حتى عندما طلبت منه أشواق الإجابة عن أسئلتها، وسألته عن سبب ما فعل ولم ينطق.