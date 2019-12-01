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صنعاء - ياسمين الخيامي - الرئيس هادي يعتبره يده اليمنى..محافظ جنوبي يعلن التمرد وينقلب على الرئيس هادي ويمهل الحكومة 48 ساعة فقط لتنفيذ هذا الامر والا ستندم ( صورة االمحافظ واسمه )

2019/12/01 الساعة 06:40 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس هادي يعتبره يده اليمنى..محافظ جنوبي يعلن التمرد وينقلب على الرئيس هادي ويمهل الحكومة 48 ساعة فقط لتنفيذ هذا الامر والا ستندم ( صورة االمحافظ واسمه ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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