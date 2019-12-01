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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الصورة التي هزت كل اركان الشرعية..السلطات في المملكة تحتجز مسؤول كبير في الشرعية لطرده وترحيله الى هذا البلد ( صورة مؤلمة )

2019/12/01 الساعة 06:20 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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