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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الفيديو الذي صدم الملك سلمان وولي عهده وهز وجدان ومشاعر كل يمني واجبر الرئيس هادي على البكاء وذرف الدموع ( شاهد الفيديو الصادم )

2019/12/01 الساعة 05:57 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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