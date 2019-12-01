شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. يمني بصنعاء يبتكر سيارة تعمل بالبترول والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت مصادر محلية بصنعاء، اليوم السبت، أن يمني نجح في ابتكار سيارة تعمل بالبترول.
وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن مالك ورشة لحام بحي شملان، غربي صنعاء، بدأ من الصفر في صناعة وتركيب السيارة.
واشارت المصادر أن المخترع اليمني عارف البتول، بدأ بصناعة الهيكل الخارجي، و الريوس، والبريك، وعلبة السكان، والصبرة، والاضاءة وبقية المكونات.
وأبدى عدد من النشطاء والفنانين استعدادهم لشراء السيارة ودعم المخترع البتول.
جدير بالذكر أن البتول ابتكر في وقت سابق سيارات الآيسكريم و العاب الأطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. يمني بصنعاء يبتكر سيارة تعمل بالبترول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.