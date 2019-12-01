شكرا لبحثكم عن خبر بيان تحذيري صادر من وزارة الأوقاف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذرت وزارة الاوقاف اليوم من أي مساس بالأراضي والممتلكات التي تقع تحت الولاية العامة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت إن أي تصرف بأراضي الأوقاف خارج مكاتب الوزارة في حُكم المُغتصب وباطل وبحكم المعدوم .



وذكر أن القرار الذي اصدره وزير الاوقاف أحمد عطية "يعتبر في حكم المغتصب للوقف من قام بوضع اليد على أموال وعقارات الأوقاف العامة عن طريق أية جهة غير فروع وزارة الأوقاف في المحافظات، سواء كان في مناطق سيطرة الميليشيات أو المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، ويحال للنيابة العامة وفقا للقانون".

Advertisements



وأضاف أن القرار جرم أي تصرف بأي نوع من أنواع التصرف سواء بالإيجار أو البيع أو المناقلة إلا بقرار من وزير الأوقاف والإرشاد وفي التصرفات النافعة حفاظا على أموال الوقف .



وأوضح القرار بأن أي موظف عام قام بإجراء أي تصرف من التصرفات في أموال وعقارات الأوقاف العامة فيما عدا التصرفات النافعة والمتمثلة في الدفاع عن أموال الأوقاف العامة، فإنه يُحال إلى نيابة الأموال العامة وفقاً للقانون.