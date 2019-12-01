شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على المحافظات اليمنية التي سجلت أقل درجات حرارة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت عدة محافظات يمنية، اليوم السبت، أقل درجات حرارة، وفقا لمحطات الرصد الجوي.

ونشر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، في بلاغ له قبل قليل، أطلع عليه "المشهد اليمني" توقعاته بدرجات الحرارة لبعض المدن اليمنية خلال الـ24 ساعة القادمة، والتي سجلت أقل درجة مئوية في ذمار وصنعاء وعمران وإب و جبل النبي شعيب.

و توقع المركز في نشرة تنبيهية سابقة، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة الصغرى على المرتفعات الجبلية خاصة محافظات ( صعدة ،عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء) وأجزاء من محافظات (الضالع ، اب، وأبين) وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية أثناء الليل والصباح الباكر.

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و تشير المعلومات الرصدية وخرائط الطقس المختلفة السطحية والعلوية ومخرجات التنبؤات العددية إلى استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على محافظات بلادنا الجبلية وأجزاء من الصحاري و الهضاب الداخلية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، حذر الموطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحراوية من الانخفاض في درجات الحرارة خلال الـ 24 الساعة المقبلة.