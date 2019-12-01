شكرا لبحثكم عن خبر قيادي حوثي يصف دولة خليجية بأنها ”الأنظف والأطهر” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصف قيادي حوثي، اليوم السبت، أحد دول الخليج العربية، بأنها "الأنظف والأطهر".

وقال محمد البخيتي، المعين من قبل مليشيا الحوثي، نائبا لرئيس مجلس الشورى بصنعاء، في تصريحات لقناة "الميادين"، ان "استراتيجية اليمن تقوم على تحقيق سلام دائم وشامل، واليمن لن يكون حديقة خلفية لأي دولة".

ووصف البخيتي سلطنة عمان بالوسيط "الأنظف والأطهر" في ظل عرقلة الأمم المتحدة لمسار المفاوضات؛ حد زعمه.

و أشار البخيتي الى أن روسيا هي طرف داعم لجهود إنهاء الحرب في اليمن.

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وذكر البخيتي أن التحالف دي غير موقفه بشأن وقف الحرب على اليمن لكن "إسرائيل" وأمريكا تعرقلان.

وتابع "التغير في الموقفين الإماراتي والسعودي بشأن وقف الحرب بات واضحا وإن لم يعلن، لكن أمريكا وإسرائيل هما من تعرقلان".

وكان رئيس ما يسمى المجلس السياسي الاعلى للحوثيين، مهدي المشاط، تحدث عن جهود حثيثة للسير نحو السلام.