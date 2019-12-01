الإرياني يحذر من الاعيب ميليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

الخليج 365

أكد وزير الإعلام ، معمر الإرياني، أن "تلويح ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، باستهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وتهديداتها بالإضرار بالأمن الإقليمي والدولي، يؤكد عدم استعدادها للسلام وعدم اكتراثها بجهود إنهاء الحرب في اليمن .



وأشار الإرياني، في سلسلة تغريدات على صفحته على "تويتر"، مساء الجمعة، تصريحات الميليشيات بأنه" تصعيد خطير"، مشيراً إلى أن "ذلك يأتي بعد أيام من مبادرة تحالف دعم الشرعية التي تضمنت إطلاق سراح 200 أسير حوثي وتسيير رحلات جوية لنقل المرضى من العاصمة المختطفة صنعاء".

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وقال أن "هذه التصريحات الاستفزازية تؤكد استراتيجية الميليشيات الحوثية القائمة على المراوغة والتضليل والكذب والخداع"، معتبراً "حديثها عن السلام مجرد استراحة لالتقاط الأنفاس والترتيب لجولة جديدة من الدم بأدوات أكثر خطورة دون اكتراث للجهود التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء لإنهاء الحرب وإحلال السلام".

‏إلى ذلك حذر من "ألاعيب ميليشيات الحوثي، التي يعرفها اليمنيون جيداً منذ عام 2003"، مؤكداً أن "الضغط العسكري وحده من سيجبرها على الالتحاق بجهود حل الأزمة التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء ويقودها إلى طاولة الحوار على قاعدة المرجعيات الثلاث، ويحقق السلام المستدام الذي يستحقه كل اليمنيين".

يذكر أن تحالف دعم الشرعية كان قد أعلن، الثلاثاء، عن إطلاق سراح 200 أسير من ميليشيات الحوثي، في إطار جهود التحالف للدفع قدماً باتفاق ستوكهولم.مشيرًا في بيان أنه سيجري تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لنقل المرضى من صنعاء، إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا فيها العلاج المناسب لحالاتهم.