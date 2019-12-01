شكرا لبحثكم عن خبر ماذا تعني 2 ديسمبر بالنسبة لمليشيا الحوثي في صنعاء؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تأتي الذكرى الثانية لانتفاضة 2 ديسمبر التي قادها الرئيس السابق علي صالح ضد مليشيا الحوثي في صنعاء لتضع المليشيا في ذكرى مؤرقة خوفا من تكرارها.



وفي هذا السياق قال السياسي نجيب غلاب إن تاريخ 2 ديسمبر يوم مرعب للمليشيا الحوثية.



وذكر غلاب أن الثاني من ديسمبر سمّ الحوثية وخنجر مستمر في حلقومها وسكاكين من نار ستأكل اللصوص القتلة طال الزمن ام قصر.

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واضاف:" ولذا ستجدون الباطنيين العاملين مع الحوثية يكرهون هذا اليوم وكأنه جحيم في أحشائهم.

واختتم بالقول:" يوم مرعب قال للأرض والانسان لا كهنوت ولا ولاية ولا لصوص وطن من حرية وعدالة مهما كانت التضحيات.



وتقوم مليشيا الحوثي باستنفار اجهزتها المليشياوية في صنعاء تخوفا من حراك شعبي يجري بالتزامن مع ذكرى ديسمبر.