شكرا لبحثكم عن خبر الضالع.. القوات الحكومية تسيطر على مواقع استراتيجية وتدخل مديرية الحشا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت القوات الحكومية في محافظة الضالع، جنوبي اليمن، من استعادة السيطرة على موقع القفه الاستراتيجي غربي المحافظة، عقب هجوم واسع ومباغت شنته على مواقع مليشيات الحوثي خلال الساعات الماضية .



وقال مصدر عسكري أن القوات الحكومية شنت عمليه نوعيه على ثكنات وتمركز عناصر مليشيات الحوثي في موقع القفه بمنطقة بتار التابع لمديرية الضالع، واستعادت السيطرة عليه بعد مواجهات عنيفة سقط على إثرها قتلى وجرحى من مليشيات الحوثي .

وأكد المصدر أن القوات الحكومية تواصل تقدمها وتشهد المنطقة تطهير عدد من الجيوب المحيطة بالمواقع التي تم السيطرة عليها.

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وبهذه السيطرة يكون الجيش قد تجاوز منطقة حجر ووصوله الى اول قرى مديرية الحشاء.

يذكر أن جبهات عدة في الضالع تشهد اشتباكات متقطعة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الانقلابية، منذ مطلع العام الجاري، بعد أن عاودت مليشيا الحوثي السيطرة على بعض المناطق .