شكرا لبحثكم عن خبر بعد كارثة زوجة الأسير الحوثي.. الحوثيون يوفدون "الزينبيات" لتوعيه أرامل قتلاهم بعدم التسرع بالزواج والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اوفدت المليشيا الحوثية الشرطة النسائية التابعة لهم والذين يطلق عليهن إسم " الزينبيات " إلى أرامل القتلى الحوثيين لابلاغهن بعدم الزواج بعد مقتل ازواجهن الا لمن شاهدوا جثثهم وملامحهم واضحة .
وقالت مصادر مقربة من أسر أحد القتلى " للمشهد اليمني " اليوم السبت أن زينبيات قابلن زوجة قتيل من المقاتلين الحوثيين وتم حثها على ضرورة الاهتمام باولادها حتى لايتعرضوا للضياع وأن لا تتسرع بالزواج .
وأضافت المصادر أن زوجة القتيل تفاجئت وقالت " هل مازال زوجي بخير " وردت عليها الزينبيات بأنه ليس بخير لكن عندهن تعليمات بإبلاغ زوجات القتلى الغير واضحين الملامح بعدم الزواج وكذلك زوجات القتلى الذين تم عليهم إقامة صلاة الغائب .
واستغلت المليشيا زوجات القتلى التابعين لها بتحويل بعضهن إلى زينبيات لكن أغلب الأسر المحافظة رفضت ذلك .
الجدير ذكره أن كارثة زوجة الأسير الحوثي العائد أثرت على المليشيا الحوثية بعد عودة أحد الاسرى ليجد زوجته قد تزوجت من شقيقه وانجبت طفلا.
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