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يزيد بن سلمان - شبوة - بكل براءة طالبت طفلة يمنية رئيس الجمهورية الرئيس عبد ربه منصور هادي العودة إلى بلاده.
الطفلة وجهت رسائل مؤثرة جدا من خلال فيديو رصده "المشهد اليمني" وتداولته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ففي حين قدمت تساؤلات عديدة بين يدي الرئيس هادي طرحت حلول منطقية حول إقامته في الرياض، كما طالبته بالعودة على أن تتكفل هي بترتيب البيت أو مقر إقامته كرئيس دولة متوعدة بأنها سوف تستقبله بالورود.
المثير في الأمر هي تلك البراءة والوعي في تساؤلاتها وأدبها في الحديث والطرح.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس هادي طالت إقامته في مقر اقامته المؤقت الرياض، فمنذ أن غادر صنعاء سرا قبل ما يقارب الخمس سنوات بعد إنقلاب مليشيا الحوثي على السلطة، لم يزور اليمن سوى مرتين تقريبا، وهو أمر مستغرب لدى الجميع بما فيهم حتى الأطفال.
فيديو مثير .. طفلة يمنية تطلب من الرئيس هادي العودة وتتعهد بترتيب مقر إقامته واستقباله بالورود.#اليمن https://t.co/NC9wmlIpP4 pic.twitter.com/UxngXZuFG2— المشهد اليمني (@mashhadyemeni) November 30, 2019
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