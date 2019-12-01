شكرا لبحثكم عن خبر بعد إعفاء اليمنيين من تأشيرة الدخول.. السفارة المصرية في الكويت توضح طريقة دخول اليمنيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت سفارة جمهورية مصر العربية في دولة الكويت افادة لسفارة الجمهورية اليمنية في دولة الكويت عن آلية دخول المواطنين اليمنيين إلى مصر بعد أن كانت الخارجية المصرية قد اعفت المواطنين اليمنيين في دول الخليج من هذه التأشيرة .

ونصت الإفادة والتي حصل عليها " المشهد اليمني " على نسخة منها بأن التعليمات المتبعة حاليا ,تنص على حصول اليمنيين على تأشيرة دخول مسبقة سواء كانوا في دول الخليج أو اليمن .

وأضافت الوثيقة أن هذه التأشيرة يمكن لليمنيين الحصول عليها من البعثات الخارجية قبيل اعتزام السفر حتى لايتعرضوا للرفض من الدخول وهو مايكلفهم مبالغ مالية .

هذا وتمنح الحكومة المصرية تأشيرات دخول لليمنيين من بعثاتها الخارجية سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة وفي حالة السفر بغرض العلاج أو الدراسة تتطلب التأشيرة تقرير طبي أو افادة من الجامعات او المعاهد المصرية بالنسبة للطلاب .

الجدير ذكره أن الحكومة المصرية فرضت التأشيرة على المواطنين اليمنيين مطلع عام 2015م بعد سيطرة المليشيا الحوثية على السلطة بينما كان المواطنين اليمنيين يدخلون مصر بدون أي تأشيرة .

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