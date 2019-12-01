شكرا لبحثكم عن خبر منعهم من ضم اليدين بالصلاة.. توجيهات حوثية بإعادة تأهيل الاسرى العائدين من السعودية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت المليشيا الحوثية توجيهات بإعادة تأهيل الاسرى التابعين للمليشيا والعائدين من المملكة العربية السعودية بحجة تأثرهم بالمذهب الوهابي .
وقالت مصادر مقربة من المليشيا الحوثية لـ " المشهد اليمني " اليوم السبت أن التوجيهات تضمنت حث المليشيا على إعادة تأهيل العائدين من سجون المملكة العربية والسعودية دينيا بحجة تأثرهم بالمذهب الوهابي بالإضافة إلى عدم تركهم بالعودة إلى الجبهات حتى لايتأثر زملائهم بافكارهم الدينية المغلوطة , على جد قولهم.
وأضافت المصدر على ضرورة منعهم من ضم اليدين في الصلاة و ترديد آمين في الصلاة الجهرية وتوعيتهم بخطورة مولاه اليهود والذي يعتبر المذهب الوهابي امتداد لفكرهم المتطرف .
وأكد المصدر على ضرورة إعادتهم للمنهج الرباني على حد قولهم (ملازم الصريع حسين الحوثي)واقامات دورات ثقافية لترميم ما تم هدمه وخاصة لصغار السن .
الجدير ذكره أن الحوثيين يقدسون الخميني وحسن نصر الله أكثر من الصحابة أبو بكر وعثمان رضوان الله عليهم بل انهم يقدحون في صحابة الرسول بل والمساس بزوجاته وخاصة ام المؤمنين عائشة .
كانت هذه تفاصيل خبر منعهم من ضم اليدين بالصلاة.. توجيهات حوثية بإعادة تأهيل الاسرى العائدين من السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.