شكرا لبحثكم عن خبر منعهم من ضم اليدين بالصلاة.. توجيهات حوثية بإعادة تأهيل الاسرى العائدين من السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت المليشيا الحوثية توجيهات بإعادة تأهيل الاسرى التابعين للمليشيا والعائدين من المملكة العربية السعودية بحجة تأثرهم بالمذهب الوهابي .

وقالت مصادر مقربة من المليشيا الحوثية لـ " المشهد اليمني " اليوم السبت أن التوجيهات تضمنت حث المليشيا على إعادة تأهيل العائدين من سجون المملكة العربية والسعودية دينيا بحجة تأثرهم بالمذهب الوهابي بالإضافة إلى عدم تركهم بالعودة إلى الجبهات حتى لايتأثر زملائهم بافكارهم الدينية المغلوطة , على جد قولهم.

وأضافت المصدر على ضرورة منعهم من ضم اليدين في الصلاة و ترديد آمين في الصلاة الجهرية وتوعيتهم بخطورة مولاه اليهود والذي يعتبر المذهب الوهابي امتداد لفكرهم المتطرف .

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وأكد المصدر على ضرورة إعادتهم للمنهج الرباني على حد قولهم (ملازم الصريع حسين الحوثي)واقامات دورات ثقافية لترميم ما تم هدمه وخاصة لصغار السن .

الجدير ذكره أن الحوثيين يقدسون الخميني وحسن نصر الله أكثر من الصحابة أبو بكر وعثمان رضوان الله عليهم بل انهم يقدحون في صحابة الرسول بل والمساس بزوجاته وخاصة ام المؤمنين عائشة .