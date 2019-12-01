بعد تهدم ستة منازل.. انهيارات صخرية تهدد 12 منزل في "بني مطر" غرب صنعاء

انهارت ستة منازل سكنية لمواطنين خلال الأيام الماضية في إحدى قرى مديرية "بني مطر" بمحافظة صنعاء فيما يوجد نحو 12 منزل مهددة بالانهيار في أي وقت جراء الانهيارات الصخرية التي تحدث بسبب الأمطار.



وحذّر عاملون في المجال الإنساني من إمكانية حدوث كارثة إنسانية في حال تجدد سقوط الصخور والحجارة من المرتفعات على منازل المواطنين في قرية "ضريحة السفلى" بمديرية بني مطر غرب العاصمة صنعاء.



ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مسؤول محلي قوله "إنّ "نحو 12 منزلاً في قرية ضريحة السفلى في مديرية بني مطر معرضة للدمار، كلياً، حال تجدد تساقط الصخور والحجارة من المرتفعات الجبلية بسبب هطول الأمطار".



وأضاف أنّ "الأمطار الغزيرة التي هطلت على القرية، خلال الأيام الماضية، تسببت بتساقط الصخور والحجارة على منازل المواطنين، ما أدى إلى دمار 6 منازل، اثنان منها كلياً وأربعة جزئياً، ونفوق كثير من المواشي التي كانت بداخلها".



وأكد أن "إجمالي عدد المتضررين في قرية ضريحة من الانهيارات الصخرية حتى الآن، يبلغ 53 شخصاً، جميعهم يعانون ظروفاً إنسانية صعبة، إذ اضطروا للنزوح إلى خارج القرية والسكن في الكهوف لعدم امتلاكهم المال".



وطالب المسؤول المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في المجال الإنساني بـ"سرعة تقديم الدعم للأسر النازحة، وإيجاد حل للأسر التي قد تسقط عليها الصخور حال هطول الأمطار خلال الفترة المقبلة".



وفي أغسطس من العام الجاري توفي 12 شخص في محافظة المحويت بعد انهيار منازل فوق ساكنيها نتيجة الانهيارات في المناطق الجبلية، والتي تؤدي إلى خراب العشرات من المنازل سنوياً، وخاصة في موسم هطول الأمطار بغزارة.