شكرا لبحثكم عن خبر تحليق مكثف للطيران على صنعاء والمشرفين يغادرون منازلهم بصحبة أولادهم بملابس النوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كثف طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تحليقه على محافظة صنعاء وعاصمتها بعد توقف دام أكثر من شهر .

وقالت مصادر محلية " للمشهد اليمني " أنهم شاهدوا عدد من المشرفين يغادرون منازلهم بصحبة أولادهم بشكل عاجل بملابس النوم .

وأضافت المصادر أن المشرفين تحركوا بسياراتهم بسرعة إلى أماكن مجهولة والرعب والخوف ظاهر على ملامحهم .

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واستغربت المصادر من تحريض هؤلاء المشرفين على القتال والدعوة للشهادة على حد قولهم لأبناء القبائل بينما يهربون من تحليق الطيران .

هذا وأعاد الطيران البسمة إلى وجوه المواطنين نكاية في المشرفين الذين لم يترك لهم الخوف مجال للتمتع بما نهبوبه من اموال الدولة .

الجدير ذكره أن وزير الدفاع الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين توعدوا المملكة العربية السعودية بالحرب وهي إستراتيجية المليشيا المستخدمة قبل وبعد كل تفاوض والتي تقوم على كسب الوقت والمراوغة لتجميع صفوفها .