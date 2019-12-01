شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل جديدة عن ”الأسير الحوثي” المفرج عنه والذي تفاجئ بزواج زوجته بشقيقه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر محلية بتفاصيل جديدة عن الأسير الحوثي الذي تم الافراج عنه من قبل التحالف قبل امس وعند وصوله الى منزله تفاجئ بزواج زوجته من شقيقه بعد ان أبلغ أحد المشرفين الحوثيين ذويه بنبأ مقتلة في جبهة القتال.

وينتمي الاسير الحوثي العائد الى أسرة المثنى في محافظة حجة شمال غربي اليمن، ويدعى "عبدالله محمد المثنى" والمكنى "ابو اسد", واحتل رقم (60) في كشف الأسرى المفرج عنهم من قبل التحالف

على قيد الحياة وهو يطرق باب منزله بعد وصوله الخميس من مطار صنعاء الدولي ضمن 128 أسير حوثي أفرج عنهم التحالف العربي بقيادة السعودية.

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واضافت المصادر ان عائلة الاسير الحوثي "المثنى" أصيبت بالصدمة عندما شاهدوه على قيد الحياة وهو يطرق باب منزله بعد وصوله الخميس من مطار صنعاء الدولي ضمن 128 أسير حوثي أفرج عنهم التحالف .

واشارت المصادر الى أن الأسرة صدمت برؤية ابنهم "المثنى" على قيد الحياة بعد أن كان قد أكد لهم أحد المشرفين الحوثيين بنبأ مقتلة في جبهة القتال, واقاموا التعازي ومراسيم التشييع له قبل عامين , لينصدم هو الاخر برؤية زوجته متزوجة من شقيقة وقد انجبت منه طفلاً، بحسب ما تحدث به أحد الأقارب.

ودائما ما يبدي الاسرى الحوثيين ندمهم على الالتحاق بميليشيا الحوثي، واصفين قادتهم بالجبناء؛ إذ يبقون دائما في الصفوف الخلفية وينسحبون عند أول تهديد’ ليتركوا مقاتليهم يواجهون الموت او الأسر .