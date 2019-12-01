مصرع 12 حوثياً بينهم مسؤول زراعة الألغام في الساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

الخليج 365

لقي 12 حوثيا مصرعهم، وأصيب أخرون، السبت، في هجوم شنته على القوات المشتركة في مناطق متفرقة بمحافظة جنوب الحديدة، غرب اليمن.



وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن "العشرات من عناصر مليشيات الحوثي لقوا مصرعهم، وجرح أخرون، خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات شنتها المليشيات على مناطق متفرقة جنوب الحديدة".

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وأوضح المركز، نقلا عن مصادر لم يسمها، "أن 12 جثة لمليشيا الحوثي وصلت مستشفيات صنعاء السبت، والذين لقوا مصرعهم خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات المليشيات على مناطق جنوب الحديدة".

على صعيد متصل، كشف المركز الإعلامي لألوية العمالقة، عن "إصابة القيادي في مليشيات الحوثي المدعو أبو نصر اللاحجي، مسؤول زراعة الألغام في جبهات الحديدة، إصابة بليغة، أثناء محاولته التسلل لزراعة الألغام في حيس".

ولم يورد المركز أي تفاصيل اضافية بخصوص القياد الحوثي اللاحجي.

وكانت مليشيا الحوثي قد شنت خلال الأيام الماضية هجوما عنيفا بالطائرات المسيرة والصواريخ على مواقع القوات المشتركة في المخا ومناطق أخرى في الحديدة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وتصاعدت حِدة المواجهات خلال الأيام الماضية بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي في الحديدة. ودعت الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي إلى تجنب التصعيد في الحديدة.