شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الثقافة يناقش بعدن نشاط الهيئة العامة للآثار والمتاحف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 التقى وزير الثقافة، مروان دماج، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، مع قيادة الهيئة العامة للآثار والمتاحف ومدراء عموم فروع الهيئة بالمحافظات .

وأستعرض اللقاء نشاط الهيئة العامة للآثار ونتائج مشاركتها في ورشة العمل الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والتي عقدت في جيبوتي واستمرت على مدى ثلاثة أيام . وخلال اللقاء، عرض المشاركون أهم نتائج الورشة وسبل الاستفادة من مخرجاتها التي ستحافظ بالدرجة الأولى على الموروث الثقافي لليمن الذي عانى من العبث والتهريب ومازال يتعرض لعمليات جائرة في ظل الصراعات الدائرة باليمن.

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