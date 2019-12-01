شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2019 وهي كالتالي:

البحسني يعقد لقاء لمواجهة مشاكل الكهرباء خلال الصيف القادم.. صور السبت 30 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438516/ تنظيم حفل فني بمناسبة الذكرى الـ52 ليوم الإستقلال الوطني 30 نوفمبر بالمكلا السبت 30 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438517/ البحسني يوقع عقود تنفيذ لثلاثة مشاريع لتحسين شبكة الكهرباء في المكلا وغيل باوزير السبت 30 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438518/ محافظ حضرموت يفتتح المعرض العسكري الأول تزامنا مع الذكرى الـ52 للإستقلال السبت 30 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438519/ مُحللون سياسيون لــ "الخليج 365": 30 نوفمبر يعد تتويجاً للنضال الثوري اليمني (خاص) السبت 30 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438521/ القاضي "هاشم الجفري" يختتم أعمال ورشة العمل حول “التحقيق في جرائم الفساد” بالمكلا السبت 30 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438523/ تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الأحد السبت 30 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438524/ شاهد .. عروض شعبية وكرنفالية في عدن إبتهاجاً بعيد الإستقلال الوطني السبت 30 نوفمبر 2019 Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/438525/ مكتب الثقافة يقيم ندوة ثقافيه بمناسبة الذكرى الـ30 من نوفمبر السبت 30 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438526/ 5 شرائح مؤسساتية تبدأ التسجيل ضمن اكتتاب أرامكو السبت 30 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438529/ تدشين دورة تدريبية في مجال المعالجة المجتمعية بالغيضة السبت 30 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438530/ الزُبيدي : رهاننا على المستقبل وبناء جنوب جديد لن يتحقق إلا بتلاحم الجبهة الداخلية السبت 30 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438534/ أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة في العاصمة عدن السبت 30 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438535/ مصر.. انتحار طالب من أعلى برج القاهرة السبت 30 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438540/ قوات الجيش الوطني تصد عدة هجمات لميليشيا الحوثي في مناطق متفرقة بالحديدة السبت 30 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438541/ 30 من نوفمبر.. مرحلة ميلاد دولة عظيمة خالية من قراصنة البريطان “تقرير“ السبت 30 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438542/

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