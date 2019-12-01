شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 30 من نوفمبر.. مرحلة ميلاد دولة عظيمة خالية من قراصنة البريطان “تقرير“ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

الخليج 365 - خاص

عيد الجلاء هو العيد الذي تزهو به بلادنا بذكرى جلاء المستعمر الغاشم عن أراضيها لتنعم بالحرّية التي تمّ انتزاعها بفضل تضحيات جسيمة، وأرواح زُهقت لأبطال قدّموا لوطنهم أغلى ما يملكون.



وشاهدا على هذه الاطماع ما يجري اليوم في اليمن من انقلاب المتمردين الخارجين عن السلطة والقانون الحوثيين والمدعومين من ايران وقوى خفية لتنقيد مأربهم ومخططهم الاجرامي لكسر الوطن العربي والخليج بشكل عام وليس اليمن فقط.

لكن الانسان اليوم غير الانسان بالأمس فقط اصبح يعي مصلحته ومصلحة ارضة وعرضة لنبذ أي قوى خارجة عن اطار الدولة والقانون.

تسلسل زمني

في العام 1839 سيطر البريطانيين على عدن عندما قامت شركة الهند الشرقية بإرسال مشاة البحرية الملكية إلى شواطئ المدينة وكانت تحكم كجزء من الهند البريطانية إلى سنة 1937 عندما أصبحت مستعمرة بحد ذاتها تابعة للتاج البريطاني.

وكانت عدن أكثر تقدما وعمارا ونسبة التعليم كانت مرتفعة بين سكانها نتاج الإدارة الإنجليزية للمدينة.

نشأة السلاطين في الجنوب

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عقد الإنجليز معاهدات صداقة مع سلاطين القبائل المحيطة بعدن وكعادتهم كانوا يدعمون من تبدو فيه بوادر التعاون معهم ضد الآخرين وكانوا يرصدون النزاعات بين السلاطين دون تدخل مباشر.

جنوب اليمن اذ يحتفل اليوم بعيد الاستقلال في الثلاثين من نوفمبر مثله مثل العديد من الدول العربية آنذاك كانت ترزح تحت الاحتلال البريطاني او الفرنسي وغيرة من دول العدوان، فتعتبر اليوم عيد استقلال اليمن عن الاستعمار البريطاني مناسبة وطنيّة وشعبيّة كبيرة، تحتفل فيها كلّ المحافظات اليمنيّة، حيث تمّ على إثرها توحيد الكيانات الجنوبيّة، بعد مئة وتسعة وعشرين عاماً من احتلال بريطانيا لأراضيه.

شرارة الثورة

شرارة الثورة اليمنية انطلقت ضدّ ممارسات الاحتلال البريطاني في اليمن من جبال ردفان، بزعامة راجح بن غالب لبوزة، حيث لجأت القوّات الاستعماريّة إلى قمعها بالقوّة، فقصفت ردفان والقُرى المُحيطة بها، وطبّقت عليها سياسة الأرض المحروقة في محاولةٍ لإبادتها بمن فيها من المدنيّين، وأحكمت فيها القتل والتدمير لمدّة ستّة أشهر بشكلٍ كارثيّ، استشهد فيها راجح بن غالب، وكان ذلك بتاريخ الرابع عشر من أكتوبر عام 1963م، ثم انطلقت المقاومة المسلّحة لتعمّ كافّة الأراضي اليمنيّة، وزادت عمليّات الكفاح المُسلّح التي كبّدت قوّات الاحتلال خسائر كبيرة بالأرواح والعِتاد وإسقاط لطائراته الحربيّة، كما استشهد العديد من رجال المقاومة والمدنيين العُزّل، ونظّموا المُظاهرات الجماهيريّة الحاشدة المُطالبة برحيل المستعمر، وقام فدائيّون بقتل الضابط البريطاني جراي الذي اغتال المُناضلة الفلسطينية رجاء أبو عماشة، التي رفعت العلم الفلسطيني بدلا من العلم البريطاني خلال فترة الحكم البريطاني لفلسطين.

وكان قائد جيش البادية في حضرموت في الثامن عشر من تموز عام 1966م، وأعلنوا قيام جبهة التحرير القوميّة المدعومة من مصر التي ساندتها كافّة القِوى المُناضلة والجيش الاتحاديّ لجنوب اليمن.

إعلان استقلال اليمن تّم انسحاب القوّات البريطانيّة بقرارٍ من رئيس الوزراء البريطاني هارولد ويلسون من عدن قبل موعدها المحدّد، وكان ذلك في الثّلاثين من تشرين الثّاني عام 1967م، وأُعلن عن قيام جمهوريّة اليمن الدّيمقراطية الشّعبية رئيسها قحطان الشعبي.

وقد مثل الاستقلال الوطني منعطفاً هاماً في مسار الحركة الوطنية اليمنية وانتصار الثورة المباركة26سبتمبر و14 أكتوبر، متوجا وحدة نضال وكفاح أبناء الوطن الواحد رغم التشطير حينها، برحيل اخر جندي بريطاني من جنوب اليمن، ويعتبر ذلك اليوم المجيد المحطة الأبرز تاريخياً ووطنياً للعبور إلى مرحلة التحرر والاستقلال.

وكان يوم الـ 30 من نوفمبر 1967م هو ميلاد دولة جنوب اليمن سابقاً وخلوها تماماً من قراصنة الاستعمار البريطاني وبذلك تكون الثورة السبتمبرية قد أنجزت وحققت أول أهدافها الثورية والمتمثل في التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما.