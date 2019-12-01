قوات الجيش الوطني تصد عدة هجمات لميليشيا الحوثي في مناطق متفرقة بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

صدت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت، عدة هجمات لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مناطق متفرقة جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.



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ووفقاً لموقع "سبتمبر نت" الإخباري، أحبطت قوات الجيش هجمات للميليشيا المتمردة صباح اليوم، باتجاه مواقع شمالي وجنوبي مديرية الدريهمي، وأجبرت عناصرها على الفرار.

وفي مديرية التحيتا حاولت عناصر من ميليشيا الحوثي التقدم باتجاه مواقع الجيش جنوبي غرب المديرية، وأفشلت قوات الجيش جميع محاولات الميليشيا الحوثية، وكبدتها خسائر بشرية في صفوفها.

وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية استهداف مواقع الجيش الوطني في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية الرامية لإحلال السلام.