شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة في العاصمة عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019 الخليج 365 - عدن هطلت قبل قليل امطار خفيفة على بعض احياء العاصمة عدن.

وقالت مصادر محلية ان بعض احياء عدن تشهد في هذه الاثناء هطول زخات خفيفة من المطر. Advertisements وقال سكان بمديرية المنصورة ان زخات خفيفة من المطر هطلت رافقها انطفاء للتيار الكهربائي . وكانت جهات الارصاد الجوية والطقس قد نبهت منذ يومين بتوقعات بهطول امطار على مدينة عدن.

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