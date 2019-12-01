شكرا لمتابعة خبر عن محافظ يمني يمهل الحكومة اليمية 48 ساعة ويهدد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عيدروس الزبيدي : يوهم اتباعه بالاستقلال وينقلب على اتفاق الرياض ويجمع أبرز قيادات الانفصال الى’’لقاء هام’’ المجلس الانتقالي يرفض تسليم السلاح الثقيل ويطالب بفرض ”أمر واقع“.. السعودية تبعث بتعزيزات عسكرية كبيرة و”معين عبدالملك“ يلتقي قائد قوات التحالف تحركات حوثية لاهدار دم فنان يمني شهير .. بسبب الخيانة عاجل : بعد إنهيار جولة عُمان .. السعودية تعلن ساعة الصفر وتربك الحوثيين بزحوفات عسكرية كبيرة لأول مرة

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