شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : خلال حفلها بـ"موسم الرياض".. الفنانة شيرين تشن هجوم ناري وغير مسبوق على جميع السعوديات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عيدروس الزبيدي : يوهم اتباعه بالاستقلال وينقلب على اتفاق الرياض ويجمع أبرز قيادات الانفصال الى’’لقاء هام’’ محافظ يمني يمهل الحكومة اليمية 48 ساعة ويهدد المجلس الانتقالي يرفض تسليم السلاح الثقيل ويطالب بفرض ”أمر واقع“.. السعودية تبعث بتعزيزات عسكرية كبيرة و”معين عبدالملك“ يلتقي قائد قوات التحالف تحركات حوثية لاهدار دم فنان يمني شهير .. بسبب الخيانة

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