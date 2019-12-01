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ارتفاع اسعار الدولار والريال السعودي وانهيار تام للريال اليمني..اسعار الصرف

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عدن - ياسمين التهامي - ارتفاع اسعار الدولار والريال السعودي وانهيار تام للريال اليمني..اسعار الصرف

يشهد الريال اليمني تراجع كبير في سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية ,مسجلًا تراجعاً كبيرًا اليوم السبت أمام الريال السعودي والدولار الأمريكي.

ووضحت نشرات الصرف اليوم السبت التدهور الملحوظ للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية 

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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العملة – دولار أمريكي

شراء 590

بيع 595

العملة – درهم إماراتي

شراء 155

بيع 157

العملة – ريال سعودي

شراء 155

بيع 156

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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