شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع اسعار الدولار والريال السعودي وانهيار تام للريال اليمني..اسعار الصرف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتفاع اسعار الدولار والريال السعودي وانهيار تام للريال اليمني..اسعار الصرف

يشهد الريال اليمني تراجع كبير في سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية ,مسجلًا تراجعاً كبيرًا اليوم السبت أمام الريال السعودي والدولار الأمريكي. ووضحت نشرات الصرف اليوم السبت التدهور الملحوظ للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية جديد اب برس : مجتهد يفجر مفاجأه ويكشف عن امر خطير سيحدث في السعوديه نهاية الشهر الجاري...تفاصيل خطيرة Advertisements العملة – دولار أمريكي شراء 590 بيع 595 العملة – درهم إماراتي شراء 155 بيع 157 العملة – ريال سعودي شراء 155 بيع 156

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع اسعار الدولار والريال السعودي وانهيار تام للريال اليمني..اسعار الصرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.