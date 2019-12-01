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صنعاء - ياسمين الخيامي - مشاهد صادمة.. فتيات سعوديات يشربن "الخمر" في حديقة عامة.. ( فيديو جريء وصادم )

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يوثق شرب فتيات سعوديات الخمر في حديقة عامة، والتباهي بذلك في ظل الانفتاح الذي يقوده ولي العهد محمد بن سلمان.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، فتاتين سعوديتين تسيران في إحدى حدائق المملكة وهما في حالة تشبه السكر وسط ضحكات مثيرة، لتعرض إحداهما زجاجة خمر، نصفها فارغة.

وأثار المقطع، عاصفة من الاستياء بين المغردين على موقع "تويتر"، وذلك بسبب سياسيات محمد بن سلمان الانفتاحية، التي سمحت للفتيات السعوديات ارتكاب مثل هذه الأفعال.

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ويقود محمد بن سلمان، ضمن رؤيته للسعودية الجديدة المعروفة باسم "رؤية 2030"، حملة الانفتاح، عبر نقل الثقافة الغربية إلى المملكة، والتي كان منها منح النساء حرية السفر والمبيت في الفنادق دون ولي أمر وقيادة السيارات.

جدير بالذكر أن مطالبات المجتمع السعودي المحافظ، بعودة التيار الديني الذي يشن محمد بن سلمان حملة اعتقالات ضده، ارتفعت في الفترة الأخيرة بسبب الحوادث الغريبة في المجتمع السعودي.