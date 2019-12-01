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صنعاء - ياسمين الخيامي - شيطان الكويت يصور عورات النساء في الأسواق.. ويرتكب فعلًا صادمًا بالفيديوهات

أقدم شخص مجهول وصفه مغردون بـ"الشيطان" في الكويت على تصوير عورات النساء داخل الأسواق، وارتكاب فعلٍ صادمٍ بالفيديوهات استنفر الأجهزة الأمنية.



ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، عن مصدر أمني، أن بلاغًا ورد إلى دائرة الجرائم الإلكترونية يفيد بأن شخصًا مجهولًا اعتاد تصوير النساء خلسة والتجسس على عوراتهن.

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شيطان الكويت يصور عورات النساء في الأسواق.. ويرتكب فعلًا صادمًا بالفيديوهات

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وقال المصدر الأمني: إن "هذا الشخص المجهول يقوم بتصوير النساء خلسة خلال تسوقهن بمفردهن وبصحبة أبنائهن داخل الأسواق والمجمعات".



وبشأن ما يفعله بالفيديوهات، أوضح أنه "يقوم بتركيب أغان بعضها غير لائق، ويحمل سخرية في أحيان عدة"، وينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المصدر الأمني أن "هناك توجهًا لضبط الشخص ومواجهته بالمقاطع التي قام ببثها"، مشيرًا إلى أن هناك تهمة بانتظار هذا الشخص تتعلق بإساءة استخدام الهاتف.

ولفت المصدر إلى تلقيهم إلى جانب البلاغ مقاطع قام الشخص بتصويرها وبثها على وسائل التواصل، مبينًا أن البرنامج الذي بث عليه الشخص المقاطع لا يتمتع بشعبية كبيرة داخل الكويت.





جدير بالذكر أن الشرطة الكويتية، ألقت القبض مؤخرًا على وافد يتلصص على عورات النساء في الأسواق عن طريق رمي الأكياس على الأرض بجوارهن، ومن ثم القيام بفعله.