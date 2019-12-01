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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. اليافعي يكشف عن احتجاز القوات السعودية لـ" عيدروس الزبيدي " يوما كاملا وبماذا التزم ليفرج عنه !

نشر الدكتور " حسين اليافعي " تغريدة مفاجئة على حسابه في " تويتر " كشف من خلالها سر احتفاء رئيس ما يسمي بـ " المجلس الانتقالي الجنوبي " " عيدروس الزبيدي " الذي عاد امس الى عدن .

" اليمني اليوم " تنشر نص التغريدة : " "مصادر خاصة: عيدروس الزبيدي التزم للقوات السعودية بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط ، وعلى هذا تم الإفراج عنه بعد أن احتجزوه يوم كامل وسيبدأ تسليم السلاح من يوم غداً".

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ورد للتو.. اليافعي يكشف عن احتجاز القوات السعودية لـ" عيدروس الزبيدي " يوما كاملا وبماذا التزم ليفرج عنه !

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