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صنعاء - ياسمين الخيامي - مشهد يهز المشاعر.. الإيزيدية أشواق حجي تواجه مغتصبها الداعشي بعد 5 سنوات.. شاهد ردة فعلها.. (فيديو صادم)

أظهر مقطع فيديو الفتاة الإيزيدية أشواق حجي، وهي تقف أمام مغتصبها الداعشي المعتقل في السجون العراقية، بعد أن تبادلا الأدوار، فقد استطاعت هي الهروب من جحيم التنظيم المتطرف، فيما قُبِض عليه هو وأصبح أسير الملابس الصفراء في السجون العراقية.

وبحسب “العربية”، تظهر الفتاة في الفيديو بعد أن ملأت الدموع عينيها وفاضت، تبكي بحرقة وتسأله: لماذا حطمت أحلامي وكسرت قلبي؟ حيث تعرضت على يده لأقسى أنواع الانتهاكات الجسدية والنفسية، حينما كانت بعمر صغير.

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مشهد يهز المشاعر.. الإيزيدية أشواق حجي تواجه مغتصبها الداعشي بعد 5 سنوات.. شاهد ردة فعلها.. (فيديو صادم)

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وأضافت موجهة حديثها له: “دمرت حياتي.. كان عمري 14 عاماً عندما اغتصبتني، مارست بحقي أبشع أنواع الظلم، كنت بعمر أبنائك، سرقت أحلامي، اليوم دورك عيش الظلم والقهر والوحدة”.

وظهر الداعشي وهو عراقي الجنسية، في الفيديو مطأطئ الرأس، بقي هكذا حتى عندما طلبت منه أشواق الإجابة عن أسئلتها، سألته عن سبب ما فعل ولم ينطق، طلبت منه رفع رأسه ولم يفعل.

ولم تتحمل الفتاة عودة ألم مآساتها إلى ذاكرتها من جديد، فقد انتهى الفيديو بعد أن أغمي عليها وسقطت أرضا.