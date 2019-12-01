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صنعاء - ياسمين الخيامي - الفنانة شيرين عبد الوهاب تصعق كل نساء السعودية وتصفهن بهذا الوصف المخجل والقبيح رغم تواجدها في الرياض لاحياء حفل فني ( لن تصدق ماذا قالت عن نساء السعودية

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